В Госдепе прокомментировали военные учения Армении и США
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Учения военных Армении и США носят рутинный характер - они не связаны с напряженностью между Ереваном и Баку.

Как передает Day.Az, об этом заявил пресс-секретарь Госдепартамента США Мэттью Миллер. Трансляцию брифинга вел официальный Youtube-канал ведомства.