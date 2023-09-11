В Госдепе прокомментировали военные учения Армении и США

Учения военных Армении и США носят рутинный характер - они не связаны с напряженностью между Ереваном и Баку.

Как передает Day.Az, об этом заявил пресс-секретарь Госдепартамента США Мэттью Миллер. Трансляцию брифинга вел официальный Youtube-канал ведомства.