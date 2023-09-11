https://news.day.az/world/1596981.html В Госдепе прокомментировали военные учения Армении и США
В Госдепе прокомментировали военные учения Армении и США
Учения военных Армении и США носят рутинный характер - они не связаны с напряженностью между Ереваном и Баку.
Как передает Day.Az, об этом заявил пресс-секретарь Госдепартамента США Мэттью Миллер. Трансляцию брифинга вел официальный Youtube-канал ведомства.
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