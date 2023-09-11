В Молдове выступили за разрыв отношений с СНГ

Лидер правящей в Молдавии партии "Действие и солидарность" (ПДС), спикер парламента Игорь Гросу заявил, что страна должна разорвать отношения с СНГ. Об этом сообщает Day.A со ссылкой на телеканал TVR Moldova.

По его словам, стране следует отбросить идею быть мостом между Западом и Востоком, между Европейским союзом (ЕС) и СНГ.

"Мы выбрали два года назад вектор евроинтеграции, это наш путь. Это наш момент, речь идет не о партии, это исторический момент для общества, 30 лет делались различные концепции, чтобы быть мостом между Западом и Востоком, иметь отношения с ЕС и СНГ", - сказал он.