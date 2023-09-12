https://news.day.az/world/1596994.html Глава МИД Украины выставил Германии требование
Глава МИД Украины выставил Германии требование
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба потребовал от Германии поставить Киеву дальнобойные ракеты Taurus. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Die Zeit.
"Вы все равно это сделаете. Я не понимаю, почему мы теряем время", - заявил глава ведомства в беседе с немецкой коллегой Анналеной Бербок.
Бербок объяснила решение не поставлять Вооруженным силам Украины (ВСУ) ракеты опасениями Германии, что Киев будет наносить удары вглубь России. "Мы более чем осведомлены о ситуации, но сначала мы проясним все вопросы", - сказала министр.
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