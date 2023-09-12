Глава МИД Украины выставил Германии требование

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба потребовал от Германии поставить Киеву дальнобойные ракеты Taurus. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Die Zeit.

"Вы все равно это сделаете. Я не понимаю, почему мы теряем время", - заявил глава ведомства в беседе с немецкой коллегой Анналеной Бербок.

Бербок объяснила решение не поставлять Вооруженным силам Украины (ВСУ) ракеты опасениями Германии, что Киев будет наносить удары вглубь России. "Мы более чем осведомлены о ситуации, но сначала мы проясним все вопросы", - сказала министр.