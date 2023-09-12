Иран строит на границе с Израилем военный аэродром

Израильский министр обороны Йоав Галант выступил с утверждением, что Иран контролирует строительство военного аэродрома на юге Ливана недалеко от границы с Израилем. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила государственная радиостанция Kan.

Глава Минобороны сделал это заявление во время выступления на ежегодной конференции Института антитеррористической политики, которая проходит в эти дни в Университете Райхмана в Герцлии, передает Kan.

В подтверждение своих слов Галант привел фотоснимки, на которых запечатлена взлетно-посадочная полоса этого аэродрома, отмечает радиостанция. На других снимках, которые показал израильский министр, также видны технические сооружения рядом с аэродромом, на которых, предположительно, закреплены флаги Ирана и ливанской шиитской партии "Хезболлах".

"Вы можете увидеть на фотографиях иранский флаг, развевающийся над взлетными полосами, которые режим аятолл намерен использовать против граждан Израиля", - утверждал Галант. "Иными словами: земля [территория, где ведется строительство] - ливанская, контроль - иранский, цель - Израиль", - предположил он.

Израильский министр также в очередной раз выразил мнение, согласно которому "Иран в настоящий момент является самой серьезной угрозой для Государства Израиль, региональной стабильности и мирового порядка". По версии Галанта, Тегеран "осуществляет географический и идеологический захват стран в регионе, поддерживая террористические атаки по всему миру и пытаясь разрушить существующие страны".

"Цель иранского плана - развязать войну на истощение против Израиля по всем его границам, одновременно продолжая разрабатывать ядерное оружие и вооружаться им", - полагает глава Минобороны еврейского государства.