Узбекистан и Южная Корея укрепляют партнерство

МИД Узбекистана и Республики Корея запустили стратегический диалог, направленный на укрепление взаимного доверия и партнерства.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил глава внешнеполитического ведомства Узбекистана Бахтиёр Саидов.

"Выражаем искреннюю признательность моему дорогому другу министру иностранных дел Республики Корея Пак Чину за теплое гостеприимство. Вместе мы запустили стратегический диалог между министерствами иностранных дел и провели его первый раунд. Эта платформа направлена на укрепление взаимного доверия и тесного партнерства между нашими двумя странами", - написал Саидов в Telegram-канале. Он отметил, что "в повестку дня диалога вошли вопросы дальнейшего укрепления двусторонних отношений во всех без исключения сферах, особое внимание было уделено обогащению экономической дипломатии ощутимыми результатами".

"Мы также подписали итоговый документ первого стратегического диалога между МИД", - добавил министр.