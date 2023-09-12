Германия отказалась поставлять Киеву ракеты автоматически вслед за США

Германия не будет поставлять Украине ракеты, только потому что такое решение приняли США. Такое заявление сделал министр обороны ФРГ Борис Писториус, передает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"В этом конфликте нет автоматизма", - сказал он. Глава МО ФРГ также отметил, что Берлин пока не может принять решение о поставке Киеву ракет Taurus.

Как отмечает агентство, канцлер ФРГ Олаф Шольц неоднократно давал понять, что в вопросах поставок оружия Берлин будет действовать только по согласованию с Вашингтоном.