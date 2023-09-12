Белый дом угрожает Пентагону правом вето

Белый дом пригрозил наложить вето на поддержанный палатой представителей бюджет Пентагона на следующий финансовый год, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Согласно заявлению администрации США, там "выступают решительно против" принятой палатой представителей версии законопроекта о расходах Пентагона на 2024 финансовый год. В Белом доме заявили, что Джо Байден наложит на законопроект вето, если документ попадет к нему на стол.

В заявлении говорится, что, когда Байден и спикер палаты представителей Кевин Маккарти в мае заключили соглашение, оно "удерживало расходы на программы, не связанные с обороной, примерно на уровне 2023 финансового года".

В администрации считают, что нынешний законопроект сокращает внутренние расходы ниже уровня соглашения, и обвиняют республиканцев в "пустой трате времени на партийные законопроекты".

В пресс-релизе также указывается на несогласие Белого дома с положениями законопроекта нижней палаты Конгресса США об охране репродуктивного здоровья, сообществе ЛГБТК и равенстве браков, инициативах по изменению климата и инициативах по разнообразию, равноправию и инклюзивности.

Палата представителей в июле приняла свой законопроект, который устанавливает бюджет вооруженных сил страны на 2024 финансовый год в размере $886 млрд. Но он был насыщен поправками, касающимися абортов, прав трансгендеров, инициатив по разнообразию и инклюзивности и других острых вопросов. В то время Белый дом выразил свое несогласие с этим законопроектом.

Затем cенат, контролируемый демократами, принял свою собственную версию ежегодного законопроекта об обороне, также с максимальной цифрой в $886 млрд.

Конгрессу теперь поручено разработать компромиссный законопроект.

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