Аналитики ожидают роста безработицы в Великобритании

Безработица в Великобритании в мае-июле выросла до 4,3% с уровня апреля-июня в 4,2%, полагают опрошенные порталом DailyFX аналитики.

Как передает Day.Az со ссылкой на Прайм, соответствующие данные Бюро национальной статистики (ONS) страны опубликует сегодня.

В 12.00 мск Центр исследований экономики Европы (ZEW) опубликует данные об индексе доверия инвесторов к экономике Германии. Аналитики прогнозируют, что показатель в сентябре уменьшился до минус 15 пунктов с минус 12,3 пункта месяцем ранее.

Ранее мы писали о том, что британцев предупредили о темной и холодной зиме.