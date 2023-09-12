https://news.day.az/world/1597047.html Аналитики ожидают роста безработицы в Великобритании
Аналитики ожидают роста безработицы в Великобритании
Безработица в Великобритании в мае-июле выросла до 4,3% с уровня апреля-июня в 4,2%, полагают опрошенные порталом DailyFX аналитики.
Как передает Day.Az со ссылкой на Прайм, соответствующие данные Бюро национальной статистики (ONS) страны опубликует сегодня.
В 12.00 мск Центр исследований экономики Европы (ZEW) опубликует данные об индексе доверия инвесторов к экономике Германии. Аналитики прогнозируют, что показатель в сентябре уменьшился до минус 15 пунктов с минус 12,3 пункта месяцем ранее.
Ранее мы писали о том, что британцев предупредили о темной и холодной зиме.
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