Один из самых опасных видов муравьев впервые добрался до Европы

Города Европы могут захватить суперколонии красных огненных муравьев, которые способны уничтожать посевы, а также электрооборудование, в том числе повреждать автомобили. Об этой угрозе написало издание The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Речь идет о виде Solenopsis invicta, который обладает мощным жалом. Исследователи обнаружили 88 гнезд этих муравьев в Италии, и в случае глобального потепления Европу ждет настоящее нашествие, которое угрожает вытеснить местную флору и фауну.

"Красный огненный муравей распространился через торговлю людьми из своей родной Южной Америки в Мексику, Карибский бассейн, Австралию и США, где каждый из них причиняет ущерб, оцениваемый в шесть миллиардов долларов в год", - сказано в статье. Австралия потратила почти 256 миллионов долларов на искоренение этого вида, но так и не смогла избавиться от него окончательно.