В США почтили память жертв терактов 11 сентября

В США почтили память жертв терактов, совершенных 11 сентября 2001 года. Президент Джо Байден выступил перед военнослужащими на базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске, где его самолет сделал остановку по пути из Вьетнама в Вашингтон.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, Байден призвал американцев к единству.

Джо Байден, президент США: "Давайте почтим память жертв 11 сентября, вернув веру друг в друга. Давайте вспомним, кто мы есть как нация. Мы никогда не забываем, мы никогда не боимся, мы терпим, мы преодолеваем".

Первая леди США Джилл Байден возложила венок к мемориалу, расположенному к юго-западу от Пентагона.

Вице-президент Камала Харрис и другие официальные лица присоединились к семьям погибших у мемориала 11 сентября в Нью-Йорке.

Двадцать два года назад террористы "Аль-Каиды" захватили три пассажирских самолета и врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и в здание Пентагона. Четвертый самолет упал в Пенсильвании после того, как пассажиры оказали сопротивление угонщикам. Теракты унесли жизни почти трех тысяч человек.

Глава "Аль-Каиды" Бен Ладен был убит в ходе спецоперации на территории Пакистана.