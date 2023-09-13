Трамп потребовал отвода судьи по его делу

Экс-президент США Дональд Трамп потребовал отвода окружного судьи Тани Чуткан из-за ее заявлений по делу о попытке захвата Капитолия в январе 2021 года. Об этом пишет Politico, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Трамп считает, что судья слишком предвзято относится к его делу о попытке отменить результаты выборов 2020 года во время штурма Капитолия 6 января 2021 года. Бывший президент считает, что она уже сделала выводы о его виновности, хотя приговор еще не вынесен.

"Подобные публичные заявления создают впечатление предвзятости, несовместимой с нашей системой правосудия", - отметили адвокаты Трампа Тодд Бланш и Джон Лауро.