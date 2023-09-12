Польша продлит запрет на импорт зерна с Украины после истечения срока действия текущих ограничений Европейского союза (ЕС). Об этом сообщает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Правительство утвердит это решение 12 сентября, заявил министр сельского хозяйства Роберт Телус. "Мы убеждены, что ЕС колеблется и позволит продлить [нынешние ограничения], но если этого не произойдет, то мы будем действовать жестко, потому что это в интересах польских фермеров", - заявил чиновник.