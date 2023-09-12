Лидеры стран Африки меняют состав силовых структур, чтобы избежать переворотов

Лидеры нескольких стран Африки после череды переворотов в государствах континента решили поменять высший состав силовых структур, чтобы не допустить подобных событий. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных дипломатов и источники в службах безопасности, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как пишет издание, через несколько часов после военного переворота в Габоне 90-летний президент Камеруна Поль Бийя назначил нескольких советников по вопросам безопасности на высокие посты в министерство обороны. В свою очередь, президент Руанды Поль Кагаме отправил в отставку более 10 генералов и свыше 600 высокопоставленных офицеров. Президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало назначил двух новых руководителей службы безопасности, а 78-летний лидер Уганды Йовери Мусевени отправил в отставку начальника полиции генерала Кале Кайихуру, проходившего обучение в США, и еще 11 генералов. В Сьерра-Леоне в прошлом месяце были задержаны более 10 высокопоставленных военных и несколько полицейских, которых обвинили в попытке свержения лидера страны Джулиуса Маада Био.

Согласно модели политэкономических рисков Oxford Economics Africa, под угрозой оказались лидеры Экваториальной Гвинеи, Мавритании, Гамбии, Сьерра-Леоне и Центрально-Африканской Республики. "Угроза дальнейшего распространения переворотов маячит на заднем плане. В нашей модели мы рассматриваем перевороты и риски управления как повышенные в течение следующих 18 месяцев", - сообщил изданию аналитик Питер Скрибанте.

Издание указывает, что элиты многих африканских стран после долгих лет неэффективного управления, коррупции и нечестных выборов стали только богаче, а число бедных, наоборот, растет, что усиливает недовольство в обществе. Газета отмечает, что представители американского оборонного ведомства недовольны тем, что подготовленные США военные участвовали в ряде мятежей.