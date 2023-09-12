В Японии подтвердили готовность начать переговоры о гарантиях безопасности для Украины

Глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси подтвердил готовность как можно скорее начать переговоры о гарантиях безопасности для Украины в рамках декларации, принятой ранее в этом году лидерами G7. Соответствующая тема поднималась на регулярной пресс-конференции главы японского внешнеполитического ведомства, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы с президентом [Владимиром] Зеленским подтвердили готовность как можно скорее начать работу над составлением двустороннего договора согласно совместной декларации, принятой G7 и Украиной в рамках саммита НАТО в августе", - отметил он. Хаяси подчеркнул, что соответствующие двусторонние соглашения о гарантиях безопасности будут составляться на основе действующих законодательных баз и конституций подписавших их стран.