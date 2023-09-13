В Великобритании выросла безработица

Уровень безработицы в Великобритании в мае-июле вырос до 4,3% с 4,2% в апреле-июне, свидетельствуют данные Бюро национальной статистики (ONS) страны, передает Day.Az со ссылкой на Прайм.

Значение совпало с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом DailyFX. Значение в 4,3% стало самым высоким с июля-сентября 2021 года, когда безработица также составляла 4,3%.

При этом среднее число безработных старше 16 лет в стране в мае-июле составило 1,464 миллиона человек, поднявшись на 240 тысяч по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В то же время среднее количество занятых британцев старше 16 лет в мае-июле выросло в годовом выражении на 135 тысяч и составило 32,882 миллиона человек. Доля занятых возрастной группы от 16 до 64 лет составляет 75,5%.

Средняя реальная недельная заработная плата в стране с учетом бонусов выросла на 8,5%, без учета - на рекордные 7,8%. Прогнозы составляли 8,2% и 7,8% соответственно.

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