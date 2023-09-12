НАТО порекомендовали изменить подход к оборонному планированию

Североатлантическому альянсу следует переосмыслить свой подход к процессу оборонного планирования, в том числе к цепочкам поставок сырья и компонентов для военной промышленности.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, такое мнение выразил генеральный директор шведского концерна Saab Микаэль Йоханссон в комментарии газете The New York Times.

"Необходима некоторая ясность, поскольку мы не Соединенные Штаты Европы. Каждая страна сама решает, какие возможности ей нужны", - отметил Йоханссон. По его словам, в Евросоюзе "отсутствует процесс оборонного планирования", а НАТО "должна переосмыслить" свой подход к созданию устойчивой системы поставок для предприятий, производящих боеприпасы.

Как отметил Йоханссон, европейская военная промышленность нуждается в титане и литии, а также испытывает нехватку пороха и других взрывчатых веществ. В Saab отмечают, что основными тенденциями по состоянию на сегодняшний день являются использование более близких к Европе источников сырья и диверсификация источников поставок.

Ранее мы писали о том, что НАТО готовится провести крупнейшие военные учения после окончания холодной войны.