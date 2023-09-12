Сотрудника Госдепа обвинили в шпионаже в пользу Эфиопии

Сотрудник Госдепа и Минюста США Абрахам Т. Лемма был арестован по обвинению в шпионаже в интересах Эфиопии. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на чиновников, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как отмечается, 50-летний аналитик, выпускник Университета Балтимора, с 2019 года также по совместительству работавший в Службе дипломатической безопасности Госдепартамента, был арестован в августе. Ему предъявлено два обвинения по Закону о шпионаже, детали дела, которое ведет Федеральный окружной суд Вашингтона, пока не раскрываются.

Сведений о том, какую именно информацию и в течение какого периода мог передавать Лемма, не приводится.

По данным Госдепартамента, с 2020 года США предоставили Эфиопии гуманитарную помощь на $3 млрд. В 2023 году госсекретарь США Энтони Блинкен посетил Эфиопию для укрепления связей "на фоне растущего влияния России и Китая" в Африке.