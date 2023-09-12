Эстония и Латвия присоединились к европейской системе ПВО

Министры обороны Эстонии Ханно Певкур и Латвии Инара Мурниеце подписали с министром обороны Германии Борисом Писториусом письмо о намерениях присоединиться к системе ПВО ЕС "Европейский небесный щит" (European Sky Shield Initiative, ESSI).

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщила пресс-служба немецкой оборонной компании Diehl Defense, на площадке которой произошло подписание.

"Кроме того, в ходе этой встречи Эстония и Латвия подписали рамочное соглашение с Diehl Defense на закупку наземных систем ПВО средней дальности IRIS-T SLM. Для обеих стран Балтии это крупнейшие инвестиции в оборону с момента их независимости более 30 лет назад", - говорится в сообщении

"Закупки проводились рекордными темпами в условиях жесткой конкуренции, что позволило нам обеспечить необходимые возможности в кратчайшие сроки и по очень доступной цене. В этом процессе эстонские и латвийские организации объединили усилия для разработки комплексных требований, тщательной оценки и переговоров. Теперь за этим должно последовать тщательное управление проектом, чтобы гарантировать, что первые системы будут доставлены и введены в эксплуатацию в 2025 году", - прокомментировал генеральный директор Эстонского центра оборонных инвестиций (ECDI) Магнус-Вальдемар Саар, возглавляющий процесс закупок.

ESSI - проект, направленный на создание интегрированной наземной европейской системы противовоздушной обороны, первоначально инициированный Германией в августе 2022 года. К настоящему времени о своем намерении присоединиться к проекту заявили 19 европейских государств во главе с 17 странами НАТО, включая Австрию и Швейцария.

"Во время сегодняшней церемонии Эстония и Латвия стали первыми странами ESSI после Германии, подписавшими контракт на системы IRIS-T SLM с Diehl Defence", - отметила пресс-служба.

Как сообщил министр обороны Германии Борис Писториус, страна получит системы IRIS-T SLM уже в 2024 году.

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