Республиканцы обсудят возможный импичмент Байдена

Спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти (республиканец от штата Калифорния) на этой неделе сообщит республиканцам на закрытом заседании обновленную информацию о расследованиях для объявления голосования по импичменту президента Джо Байдена.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил портал Punchbowl News.

По его данным, закрытое заседание запланировано на утро 14 сентября. Как отмечает портал, на нем Маккарти объявит, что было собрано достаточно информации для того, чтобы официально начать расследование в рамках процедуры импичмента Байдену и получить банковские счета Байденов и другие документы. Punchbowl News назвал это "огромным шагом для Маккарти и республиканцев", однако пока расследование не выявило прямых доказательств того, что Байден лично получал прибыль от зарубежной деятельности его сына Хантера.

Расследование проводили председатель юридического комитета Палаты представителей Джим Джордан (республиканец от штата Огайо) и председатель комитета по надзору и подотчетности нижней палаты Конгресса Джеймс Комер (республиканец от штата Кентукки), уточняет портал.

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