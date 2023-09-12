Бетонная стена рухнула на два автомобиля
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Подпорная бетонная стена рухнула на два автомобиля на стоянке базы отдыха "Сулак" в Дагестане.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Источники сообщают, что пострадали 2 человека, один из них погиб.

Представляем вашему вниманию данное видео: