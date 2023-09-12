https://news.day.az/world/1597209.html Бетонная стена рухнула на два автомобиля - есть погибший- ВИДЕО
Бетонная стена рухнула на два автомобиля - есть погибший- ВИДЕО
Подпорная бетонная стена рухнула на два автомобиля на стоянке базы отдыха "Сулак" в Дагестане.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Источники сообщают, что пострадали 2 человека, один из них погиб.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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