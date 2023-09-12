В Марокко выросло число жертв землетрясения

Жертвами землетрясения, которое произошло в Марокко в начале сентября, стали более 2,9 тыс. человек. Об этом сообщила газета Hespress, сославшись на данные министерства внутренних дел страны, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Число жертв в результате землетрясения достигло 2 901", - говорится в статье.

По информации издания, травмы различной степени тяжести также получили 5 530 жителей королевства.

В ночь на 9 сентября вблизи марокканского города Марракеш произошло землетрясение магнитудой 6,8. Эпицентр подземных толчков находился в 77 км от населенного пункта, в котором проживают около 839 тыс. человек.

Согласно заявлению МВД королевства, сотрудники экстренных служб до сих пор разбирают завалы и продолжают поиски людей. В связи с этим данные о раненых и жертвах постоянно меняются, предупредили в ведомстве.

Кроме того, из-за смещения земной коры урон получили многие известные музеи и мечети государства. В частности, землетрясение нанесло серьезный ущерб дворцу Дар-Си-Саид, построенному во второй половине XIX века.