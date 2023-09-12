В США запущен процесс импичмента Байдена

Спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти заявил о запуске расследования в рамках процедуры импичмента в отношении президента США Джо Байдена.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает CBC News.

"Я поручаю комитетам Палаты представителей начать официальное расследование для подготовки импичмента президента Джо Байдена. <..> Этот логичный и последовательный шаг даст нашим комитетам все полномочия для сбора фактов и предоставления ответов американской общественности", - заявил он.

Несмотря на то, что конкретных доказательств вовлеченности Байдена и его семьи в коррупционные схемы нет, по словам Маккарти, уже собранные данные "рисуют картину культуры коррупции".

Подозрения касаются преимущественно злоупотреблением Джо Байденом своими полномочиями в пользу своего сына Хантера.