В Ливии из-за наводнения погибли 6 тыс. человек

Не менее 6 тыс. человек погибли в городе Дерна на северо-востоке Ливии в результате сильных ливней и наводнения.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Al Hadath.

Ранее министерство здравоохранения в правительстве, назначенном парламентом Ливии, сообщало, что число погибших достигло 3 тыс. При этом в ведомстве указали, что ожидают увеличения числа жертв до 10 тыс.

Как передает телеканал Ash-Sharq, ливийский Минздрав рассматривает возможность временной эвакуации всех жителей Дерны. По данным представителя министерства, власти города "опасаются возникновения эпидемий из-за отсутствия возможностей захоронения тел всех погибших в результате наводнения". Он также отметил, что "надежда найти выживших среди жителей города, которые все еще считаются пропавшими без вести, очень мала".