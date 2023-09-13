В Туркменистане проходит заседание Рабочей группы высокого уровня по вопросам Каспийского моря

В столице Туркменистана Ашхабаде проходит 6-е заседание Рабочей группы высокого уровня по вопросам Каспийского моря, начавшееся 11 сентября, передает Day.Az со ссылкой на Министерство иностранных дел Туркменистана.

В мероприятии принимают участие делегации Туркменистана, Азербайджана, Ирана, Казахстана и Российской Федерации. По данным ведомства, в ходе шестого Каспийского саммита, состоявшегося в Ашхабаде 29 июня прошлого года, президенты пяти прикаспийских государств отметили, что главной целью переговоров является скорейшее одобрение проекта соглашения о методологии определения маршрутов прямого выхода к Каспийскому морю.

Напомним, предыдущее, пятое заседание Рабочей группы высокого уровня по проблемам Каспийского моря состоялось в Москве в декабре прошлого года.