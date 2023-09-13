Молдова ударила по интересам симоньяновского агитхолдинга

Руководителя Sputnik Молдова, телеканала курируемого армянской пропагандисткой Маргаритой Симонян, Виталия Денисова депортируют из Молдовы.

Как передает Day.Az, об этом сообщают российские СМИ.

Денисову также на 10 лет запретили въезжать в Молдову.

Денисов заявил, что к нему домой в Кишиневе пришли сотрудники миграционной службы. Они посадили журналиста в машину, отвезли в аэропорт и постановили депортировать первым же рейсом.

Руководитель Sputnik Молдова заметил, что ему не позволили даже собрать вещи и забрать домашних животных.

Посол России в Кишиневе поставлен в известность о случившемся.