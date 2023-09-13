Правительство Японии ушло в отставку в полном составе

Правительство Японии, возглавляемое премьер-министром Фумио Кисидой, подало в отставку в полном составе перед крупными перестановками в кабмине.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает агентство Kyodo.

По его данным, заменены будут 13 из 19 членов кабмина. Причем 11 из них впервые войдут в состав правительства, поскольку Кисида намеревается представить "новый облик" своего кабинета. Таким образом он пытается увеличить шансы возглавляемой ими Либерально-демократической партии победить на выборах в нижнюю палату парламента в 2025 году, а также получить большую поддержку внутри партии пред выборами ее лидера в 2024 году.

Генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно на внеочередной конференции раскрыл, что, помимо него, свои обязанности продолжат исполнять министр финансов Сюнъити Судзуки, министр экономики, торговли и промышленности Ясутоси Нисимура, министр по делам цифровизации Таро Коно, министр экономической безопасности Санаэ Такаити и министр транспорта и госземель Комэйто Тэцуо Сайто.

При этом новым министром иностранных дел назначена Ёко Камикава, в правительстве предыдущего премьера Синдзо Абэ служившая министром юстиции, а министром обороны станет бывший помощник премьер-министра Минору Кихара.

Впервые же министерства возглавили министр общенациональных дел Дзюндзи Судзуки, министр юстиции Рюдзи Коидзуми, министр образования и науки Масахито Морияма, министр сельского хозяйства Итиро Миясита, министр окружающей среды Синтаро Ито, глава комитета общественной безопасности Ёсифуми Мацумура, министр по делам восстановления экономики Ёситака Синдо, министр здравоохранения, труда и благосостояния Кэйдзо Такэми, министр по проблемам низкой рождаемости Аюко Като, министр по делам реконструкции Синако Цутия и министр регионального развития Ханако Дзими.

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