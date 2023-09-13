КНДР запустила баллистические ракеты

КНДР запустила две баллистические ракеты, они упали в акватории Японского моря.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.Ru, об этом сообщило Минобороны Японии.

По данным военного ведомства, ракеты пролетели 350 и 650 км. Боеприпасы упали за пределами исключительной экономической зоны Японии. В Минобороны обратили внимание, что ракеты могли иметь изменяемую траекторию полета. Власти Японии проводят анализ с целью подтверждения соответствующих данных.

О запуске двух, предположительно, баллистических ракет 13 сентября проинформировала японская береговая охрана. Японские власти призвали все морские и воздушные суда следить за информацией и в случае обнаружения упавших фрагментов, не приближаясь к ним, а информировать службу безопасности.

Япония выразила протест КНДР в связи с запуском ракет. Генеральный секретарь японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно объявил на пресс-конференции в Токио, что "решительный протест КНДР" выразили по линии посольства в Пекине.

Ранее мы писали о том, что в КНДР сообщили о запуске крылатых ракет.