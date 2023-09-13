Таджикистан намерен привлечь крупные инвестиции для развития транспортного потенциала

Таджикистан планирует привлечь $6,3 млрд для реализации проектов в транспортной сфере. Об этом заявил министр транспорта республики Азим Иброхим на первом совещании глав транспортных ведомств Центральной Азии, которое началось в Душанбе, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В ближайшие годы мы планируем привлечь в эту отрасль около $6,3 млрд с целью реализации новых проектов, которые будут способствовать существенному изменению схемы и структуры международных грузопотоков, эффективности интеграции и экономическому росту", - заявил министр, открывая совещание.

По его словам, ведется активная работа по эффективному использованию коридора "Таджикистан - Узбекистан - Туркменистан - Иран - Турция - Европа", которая будет кратчайшим маршрутом от границы Китая через Центральноазиатский регион в Европу. "Данный коридор способствует возрождению Великого Шелкового пути и региональной экономической интеграции", - отметил Иброхим.