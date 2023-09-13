Король Марокко проигнорировал обещания Парижа о помощи

Король Марокко Мохаммед VI проигнорировал обещания Парижа о помощи, которую тот обещал предоставить из-за произошедшего недавно землетрясения, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

Отказ очень красноречив на фоне напряженности по поводу общей колониальной истории двух стран и углубляющегося политического раскола между Марокко и Францией.

Марокко имеет многочисленные исторические претензии к Франции, которая правила этим североафриканским государством как колониальная держава до обретения независимости в 1956 году.

Запланированный визит Макрона в Марокко неоднократно откладывался, а пост посла Марокко во Франции остаётся вакантным уже несколько месяцев.

Напомним, землетрясение в Марокко произошло в ночь на 9 сентября. По последним данным, его жертвами стали более 2 тысяч человек.