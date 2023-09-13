Европейская комиссия готова выделить новый пакет помощи Украине

Европейская комиссия (ЕК) предложила новый пакет помощи Украине на сумму в €50 млрд, рассчитанный на 4 года.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.Ru, об этом объявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, трансляция велась на сайте Европарламента.

По ее словам, эта сумма рассчитана на инвестиции и проведение реформ в республике.

Фон дер Ляйен заявила, что оказанная финансовая помощь поможет Украине по завершении конфликта заново отстроить современную и процветающую страну.

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