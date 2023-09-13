Япония выразила протест КНДР в связи с запуском ракет

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно заявил, что правительство страны выражает протест КНДР в связи с осуществленными пусками, предположительно, баллистических ракет. Его слова на пресс-конференции в Токио передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В связи с очередными пусками мы выразили решительный протест КНДР по линии посольства в Пекине", - указал Мацуно.

До этого береговая охрана Японии сообщала, что Северная Корея произвела пуск, по предварительным данным, баллистической ракеты в сторону Японского моря. Примерно через шесть минут уточнялось, что северокорейская ракета уже упала. Позднее стало известно о запуске второй ракеты.

Вероятно, северокорейские ракеты упали за пределами исключительной экономической зоны Японии.

8 сентября сообщалось, что в КНДР в торжественной обстановке прошла церемония спуска на воду новейшей подводной лодки, которая оснащена тактическим ядерным оружием. На церемонии, приуроченной к предстоящему Дню образования КНДР, присутствовал лидер государства Ким Чен Ын.