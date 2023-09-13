Ирак запросил экстрадицию исламофоба Салвана Момики

Гражданин Ирака Салван Момика, получивший в 2021 году трехлетний вид на жительство в Швеции, неоднократно проводил акции осквернения Корана в Стокгольме и Мальме. Акции вызвали бурную реакцию как в Швеции, так и на Ближнем Востоке.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, 18 июля правительство Швеции получило запрос из Ирака об экстрадиции Салвана Момики.

По словам Момики, эту информацию он получил по электронной почте от полиции 7 сентября. Салван был вызван на допрос в полицейский участок Седертелье 12 сентября.

Дэвид Холл, назначенный адвокатом Салвана Момики по этому делу, присутствовал на слушании. Он говорит, что Ирак потребовал экстрадиции Момики за то, что он сжег Коран возле мечети в Стокгольме.

Дело Момики передано в прокуратуру, однако прокурор не отрицает и не подтверждает, что на его столе лежит запрос об экстрадиции.

Акции исламофоба Салвана Момики проводились с разрешения властей и под охраной сотрудников полиции Швеции.

Отметим, что такого рода акции обошлись шведской полиции в свыше 423 тысяч долларов.