Страны Центральной Азии договорились о развитии траспортного сотрудничества

Страны Центральной Азии намерены создать необходимые условия для развития транспортных и логистических услуг с целью укрепления торговых связей между государствами региона и другими странами, об этом шла речь в ходе первой встречи министров транспорта государств Центральной Азии, передает Day.Az со ссылкой на Прайм.

Встреча состоялась в Душанбе в преддверии пятой консультативной встречи глав государств Центральной Азии. По ее итогам было подписано совместное коммюнике по вопросам сотрудничества в сфере транспорта и логистики.

"Стороны отметили важность решения текущих и возникающих вопросов в целях поддержания и развития интермодальных и мультимодальных трансграничных и транзитных транспортных услуг между странами Центральной Азии, а также укрепления и расширения возможностей цепочки поставок для стран региона через мультимодальные коридоры", - говорится в коммюнике.

В документе отмечается необходимость широкого использования возможностей логистических услуг стран Центральной Азии для обеспечения взаимосвязанности в области транспорта между государствами региона и другими странами.

Согласно коммюнике, страны будут укреплять сотрудничество, используя двусторонние и многосторонние платформы, целью которых является развитие и улучшение интегрированных транспортных маршрутов, связи между странами Центральной Азии и другими государствами.

Министры одобрили проект соглашения "Об укреплении взаимосвязанности наземного транспорта в Центральной Азии", который будет подписан в рамках пятой консультативной встречи глав государств Центральной Азии 14-15 сентября в Душанбе. Основные цели соглашения - создание благоприятных условий для развития международных перевозок наземным транспортом, обеспечение конкурентной среды на рынке транспортных услуг в регионе Центральной Азии, повышение эффективности и формирование новых международных коридоров.

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