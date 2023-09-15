Назван самый популярный среди богачей город

Почти из 400 тысяч жителей планеты, чей капитал превышает 30 миллионов долларов, наибольшее количество, 12 615 человек, считают своим домом Гонконг, следует из данных исследовательской компании Wealth-X, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Хотя в 2022 году таких горожан в Гонконге стало меньше почти на четверть, при этом Нью-Йорк с 11 845 сверхбогатыми жителями остался на второй позиции рейтинга. Он оказался одним из пяти городов США, попавших в топ-10 населенных пунктов, в которых живут 15 процентов всех богачей.

За год число сверхбогатых жителей увеличилось в Сан-Франциско, Чикаго и Сингапуре. Прибавка в 13 процентов оказалась самой большой среди всех учтенных в исследовании городов. В Лондоне сверхбогатых жителей наоборот стало меньше на 3,6 процента, в Париже и Токио снижение стало еще более ощутимым - на 18,1 процента и 27 процентов соответственно.