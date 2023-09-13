В Польше раскритиковали ЕС за попытки вмешательства во внутреннюю политику стран-участниц

Депутат Европейского парламента от правящей партии Польши "Право и справедливость" Рышард Легутко обвинил Европейский союз (ЕС) в попытках вмешиваться во внутреннюю политику государств-членов организации. Об этом он заявил во время встречи с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Его слова приводит польское агентство PAP, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Мы забываем то, что написано в договорах. ЕК (Европейская комиссия. - "Газета.Ru) превращается в машину, которая вмешивается на уровне национальной политики", - заявил Легутко.

Он напомнил, что у организации нет полномочий и инструментов, чтобы влиять на демократические процессы в государствах-членах объединения. Легутко также констатировал, что Европейский союз превращается в олигархию.