Страны Центральной Европы обсудили расширение запрета на ввоз аграрной продукции с Украины

Пять стран Центральной Европы не ограничатся продлением эмбарго на ввоз с Украины четырех видов зерновых и масличных культур, а подготовят расширенный список запрещенных украинских сельхозтоваров, если Еврокомиссия не сохранит мораторий на их поставки. Об этом заявил министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь в связи с истечением 15 сентября запрета на импорт с Украины пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия добиваются от Еврокомиссии продления этого запрета как минимум до конца года, отмечая, что поставки на их рынки украинского зерна по демпинговым ценам ранее нанесли большой ущерб местным фермерам. Еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский, выступая 12 сентября в Европарламенте, поддержал продление эмбарго, поскольку оно помогло стабилизировать рынок ЕС, однако окончательное решение по этому вопросу Еврокомиссия еще не приняла.

"Брюссель молчит, и нам нужно принять меры на национальном уровне", - заявил Надь в видеообращении в Facebook. Днем ранее он побывал в Бухаресте, Софии и Братиславе, где обсудил этот вопрос с коллегами из Румынии, Болгарии и Словакии. По его словам, они согласились с тем, что "если в Брюсселе не будет принято решение о продлении моратория, то им придется действовать индивидуально в рамках национальной компетенции". В свою очередь правительство Польши уже приняло постановление о запрете ввоза зерновых с Украины после 15 сентября.

По словам Надя, пять стран Центральной Европы намерены координировать свои действия в отношении украинских сельхозтоваров. "Запрет на импорт не будет распространяться только на продукцию четырех видов. Мы составим их расширенный перечень, поскольку важно предотвратить нарушения ситуации на внутреннем рынке", - пояснил глава Минсельхоза.

В апреле Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия запретили импорт зерна и других видов сельхозпродукции с Украины. Позже они отменили эти меры в обмен на решение Еврокомиссии установить сначала до 5 июня, а затем до 15 сентября эмбарго на поставки с Украины пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника. В июле пять стран Центральной Европы совместно обратились к Еврокомиссии с просьбой продлить до конца года запрет на импорт зерна с Украины, указав, что оно должно поступать на традиционные рынки сбыта в Азию и Африку. В августе Венгрия предупредила, что в противном случае она не только сохранит зерновое эмбарго, но и распространит его еще на 20 видов украинской сельхозпродукции.