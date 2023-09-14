Болгария может снять запрет на импорт украинского зерна

Кабмин Болгарии может отменить ограничения на ввоз зерна с Украины. Такое решение инициировано тремя партиями, поддерживающими правящую коалицию. Запрет действует с мая и был введен предыдущим правительством под давлением производителей зерна. Об этом сообщает портал Euractiv, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Однако ограничения наносят ущерб маслодельной отрасли. Страна традиционно завозит около 30% семян подсолнечника с Украины, поскольку собственного урожая не хватает. Запрет вынудил некоторые предприятия остановить работу.

Издание указывает, что мера усугубляет риски инфляции и ухудшения продовольственной безопасности. Отмена запрета поможет снять проблемы с поставками для маслопредприятий и стабилизировать рынок. Поскольку производители масла отказались закупать местную пшеницу, потому что стоимость сырья, произведенного в Болгарии, превышает общемировые цены, а это, в свою очередь, будет вести к удорожанию продукции - раскручивая инфляцию. В связи с этим у местных фермеров осталось нераспроданными около 600 тыс. тонн пшеницы, причем на подходе новый урожай, оцениваемый в 2 млн тонн.

Ожидается, что парламент проголосует за снятие ограничений. Это облегчит борьбу властей с высокой инфляцией и последствиями энергетического кризиса. Решение поддержали эксперты, хотя аграрии остаются недовольны.