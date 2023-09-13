Нетаньяху допустил нормализацию отношений с Саудовской Аравией

Работа над нормализацией отношений между Израилем и Саудовской Аравией при посредничестве США продолжается, договоренность может быть достигнута уже скоро, и это откроет большие перспективы для всего Ближнего Востока.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

"После того как мы заключили "Авраамовы соглашения" [договоренности о нормализации отношений между Израилем и рядом арабских стран - прим.], мы продолжаем вместе с нашими американскими друзьями работать над расширением круга мира, чтобы изменить лицо Израиля, лицо Ближнего Востока и в значительной степени лицо мира. Имеется в виду мир с Саудовской Аравией, который откроет путь к превращению всего региона в огромный коридор жизненно важной инфраструктуры", - сказал израильский премьер, слова которого распространила правительственная пресс-служба.

Израиль в новой геополитической конфигурации, по мнению Нетаньяху, "становится плацдармом для мира". "Это огромные перемены, которые ощутит каждый из вас", - уверен он.

Это заявление глава израильского правительства сделал во время выступления на праздничном мероприятии в своей канцелярии, приуроченном к наступающему 15 сентября празднику Рош ха-Шана - еврейскому Новому году. Он подводил итоги прошедших 12 месяцев и наметил планы на предстоящий год. Говоря о перспективах нормализации отношений с Саудовской Аравией, он, в частности, предположил, что это может произойти уже "в этом году", но не уточнил, какое летоисчисление имеется в виду. "Это великое будущее, и если оно настанет, то в этом году. И если начинать новый год с благословения, то это великое благословение. Мы энергично работаем на благо нашего государства, у которого светлое будущее, и я надеюсь, что нас ждет замечательный год. Спасибо всем вам", - сказал Нетаньяху, обращаясь к сотрудникам своей администрации.

Ранее мы писали о том, что палестинцы раскрыли условие, при котором примут нормализацию между Израилем и Саудовской Аравией.