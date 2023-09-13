Бывший министр внутренних дел Словакии Роберт Калиняк и экс-премьер страны Игор Матович подрались рядом с дворцом словацкого правительства в центре Братиславы.

Как передает Day.Az, инцидент был снят на видео и выложен порталом Pravda.sk.

Конфликт между Калиняком и Матовичем произошел во время пресс-конференции по вопросам миграции, которую проводила оппозиционная партия "Направление - социальная-демократия" рядом с дворцом правительства.

Бывший премьер Словакии, возглавляющий партию "Обычные люди и независимые личности", подъехал к месту проведения пресс-конференции на вездеходе и установил на него репродукторы. Он включил их на полную мощность, перебивал участков встречи и резко критиковал социал-демократов, грубо выражаясь в адрес бывшего главы МВД, что и привело к драке.