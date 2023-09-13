Илон Маск передает Пентагону контроль над частью систем Starlink

Илон Маск решил передать военным США контроль над частью систем спутниковой связи Starlink, которые применяет Киев. Об этом сообщил писатель и журналист Уолтер Айзексон, который является автором биографии бизнесмена, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его словам, Маск ранее выражал желание отстраниться от конфликта на Украине. Он якобы подчеркивал: "Я создал Starlink, чтобы люди могли расслабляться, смотреть Netflix и играть в видеоигры. Я не хотел создавать что-то такое, что может вызвать ядерную войну". "Что он сделал, и, что, как я думаю, было верным шагом, - он решил продать и передать полный контроль над определенным объемом оборудования Starlink, сервисов Starlink, американским военным", - сообщил Айзексон в интервью внешнеполитическому обозревателю газеты The Washington Post Дэвиду Игнейшесу.

"Так что он больше не контролирует геозонирование, больше не контролирует условия применения, - добавил Айзексон, говоря о Маске. - И он даже создал нечто под названием Starshield - это военная версия спутника Starlink. Думаю, что таким образом он сказал, что ему нужно отстраниться, что даже он посчитал, что не должен иметь так много власти". По мнению писателя, возникает вопрос, почему военные США не смогли сами создать систему, схожую со Starlink. "Но теперь они приобретают эти спутники Starlink. И я думаю, это отчасти урегулирует данную ситуацию", - добавил биограф Маска. По версии писателя, лучше, чтобы "правительство США принимало решения" относительно возможностей применения ВСУ Starlink.