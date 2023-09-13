Зарплату министра обороны США оценили в смехотворную сумму

Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин предложила понизить зарплату министру обороны Соединенных Штатов Ллойду Остину до одного доллара, так как, по ее мнению, он не справляется с должностными обязанностями. Об этом она написала на странице в соцсети Х (ранее Twitter), передает Day.Az.

"Ллойд Остин потерпел неудачу в своей роли министра обороны и поставил под угрозу национальную безопасность Соединенных Штатов. Я внесла поправку, <...> чтобы сократить зарплату ... до $1", - написала конгрессвумен.

Ранее член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин выразила мнение, что американские власти могут принять решение о вводе войск на территорию Украины.

По словам Тейлор Грин, больше всего ее беспокоит третья мировая война.