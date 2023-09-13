https://news.day.az/world/1597615.html Гутерриш хочет стать посредником в переговорах между Россией и Украиной
Гутерриш хочет стать посредником в переговорах между Россией и Украиной
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что был бы рад выступить в качестве посредника для организации переговоров по мирному урегулированию между Россией и Украиной, однако полагает, что этот момент наступит еще нескоро, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Я бы хотел иметь возможность выступить посредником в мирных переговорах, но полагаю, что мы еще далеки от того момента, когда это станет возможным", - сказал он на пресс-конференции для журналистов в ответ на соответствующий вопрос.
Гутерриш добавил, что мирное урегулирование должно будет базироваться на положениях Устава ООН и нормах международного права.
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