Евросоюз снял персональные санкции с четырех россиян

Европейский Союз не будет продлевать санкции против трех российских бизнесменов и одного военного. Действие санкций завершится 15 сентября.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Европейского Союза.

Известно, что санкции сняты с российского бизнесмена Григория Березкина, бывшего президента и совладельца "Нортгаза" Фархада Ахмедова, экспредседателя российского интернет-магазина Ozon Александра Шульгина и умершего в прошлом году российского полковника Георгия Шуваева.

В то же время ЕС на шесть месяцев продлил санкции в отношении российских физических и юридических лиц, ответственных за нарушение территориальной целостности Украины.