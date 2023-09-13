https://news.day.az/world/1597622.html Госдеп одобрил продажу Южной Корее истребителей F-35
Госдеп одобрил продажу Южной Корее истребителей F-35
Госдепартамент США одобрил возможную продажу Южной Корее истребителей F-35 и сопутствующего оборудования. Об этом сообщает Пентагон, передает Day.Az со ссылкой на Reuters.
Уточняется, что общая сумма сделки составит 5,06 миллиарда долларов. В американском ведомстве отметили, что поставка данной техники не повредит боеготовности США. Также США считают, что сделка не изменит базовый военный баланс в регионе.
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