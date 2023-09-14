В Конгрессе Мексики показали древние тела инопланетян

В здании Конгресса Мексики энтузиаст-уфолог Хайме Мауссан продемонстрировал мумии, которые якобы являются останками погибших на Земле пришельцев.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на The Times of India.

Своими дискуссионными доказательства он поделился в ходе публичных слушаний в Палате депутатов. По их результатам власти хотели заложить основы законодательства касательно неопознанных аномальных воздушных явлений.

Уфолог принес с собой сразу ящика с небольшими окнами, где лежали неопознанные тела неизвестного вида. По его словам, одно из тел было найдено в Куско (Перу).

Под присягой Хайме заявил, что эти образцы исследовал Автономный национальный университет Мексики (UNAM), а на их возраст указал радиоуглеродный анализ. По словам уфолога, обнаруженным образцам более тысячи лет.

"Эти экземпляры не являются частью нашей земной эволюции... Это не существа, найденные после катастрофы НЛО. Они были найдены в шахтах с диатомовыми водорослями, а позже окаменели", - заявил он.

Кроме этого, участником слушаний стал один из свидетелей слушаний по делу НЛО в Америке Райан Гревс, являющийся бывшим пилотом ВМС США и исполнительным директором организации "Американцы за безопасную авиакосмическую промышленность".

Также упоминается о присутствии инженера-электронщика и исследователя Бразильского центра физических исследований Рони Верне, члене Палаты представителей Японии Йосихаре Асакаве, астрофизике и директоре проекта Галилео в Гарварде Ави Лоэбе, представителе Ассоциации по наблюдению неизвестных аномальных явлений Мексики Хулио Дарвише и других специалистах.