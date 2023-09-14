Китайские корабли и авиация замечены у Тайваня

Вооруженные силы Тайваня зафиксировали за минувшие сутки приближение к острову 68 летательных аппаратов и 10 кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении на сайте оборонного ведомства острова.

Как указывается в документе, 40 воздушных аппаратов "пересекли так называемую срединную линию Тайваньского пролива или зашли в опознавательную зону ПВО острова к юго-востоку или юго-западу от него". Среди них истребители SU-30, J-10, J-16, беспилотник BZK-005, самолет дальнего радиолокационного обнаружения KJ-500, самолет радиоэлектронной борьбы Y-9, а также самолет-топливозаправщик Y-20. Как указывается в заявлении, армия Тайваня в ответ задействовала авиацию, корабли, а также наземные зенитные ракетные комплексы для наблюдения за целями.

Ранее мы писали о том, что авианосец ВМС Китая прошел близ Тайваня.