Застрявшие во фьорде: снять с мели круизный лайнер во время прилива не удалось

Круизный лайнер, на борту которого находятся более 200 пассажиров и членов экипажа, застрял в одном из фьордов Гренландии, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Судно село на мель в понедельник во время путешествия по гренландскому национальному парку Альпефьорд.

Надежда на прилив не оправдалась: снять с мели Ocean Explorer не получилось. На помощь лайнеру отправился патрульный корабль ВМС Дании.

Австралийская компания - оператор круиза заявила, что непосредственной опасности для самого судна, его пассажиров и окружающей среды нет. Лайнер не получил серьезных повреждений.

Судя по спутниковым снимкам и видеокадрам с места аварии, крупные айсберги лайнеру не угрожают.