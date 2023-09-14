Неожиданные последствия наводнения в Ливии

Число жертв наводнения в городе Дерна на северо-востоке Ливии может возрасти до 20 тысяч, учитывая количество уничтоженных районов, - такие оценки привёл в эфире канала "Аль-Арабия" мэр города Абдулменам Аль-Гаити, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Администрация, контролирующая восточные районы страны, официально подтвердила гибель более 5 тысяч человек.

Море, ставшее бурым из-за хлынувших потоков грязи, постоянно выбрасывает на берег десятки тел, заявил Reuters министр гражданской авиации в Бенгази.

Удар стихии, обрушившийся на историческую область Киренаика в минувшие выходные, стал крупнейшим природным катаклизмом в регионе с 1963 года, когда произошло землетрясение в Эль-Мардже.

В Красном Кресте предупреждают, что хлынувшая вода, достигавшая в Дерне отметки 7 метров, переместила наземные мины и неразорвавшиеся боеприпасы - пережитки военных конфликтов - в районы, ранее не подвергавшиеся загрязнению.

"Весь город уничтожен. Жертвы до сих пор находятся под обломками, а некоторые - в море,- говорит житель Дерны Мохамед Салем. -Многих хоронят в братских могилах, потому что кладбища переполнены. Я обращаюсь к иностранцам, европейцам: приезжайте, помогите нам. Вы сами видите, в каком положении мы находимся".

Франция, Италия, Иордания, Турция (всего не менее 12 стран) направили в Ливию спасателей, а также оборудование, включая спальные мешки, палатки, фильтры для воды и генераторы.

Евросоюз выделил полмиллиарда евро в качестве первого транша помощи.

Шторм "Даниэль" затронул и другие населённые пункты на востоке Ливии, в том числе города Эль-Байда и Суса. Сотни семей были вынуждены покинуть свои дома.