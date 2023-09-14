В ночь на 14 сентября умер первый президент Молдовы Мирча Снегур, сообщил депутат первого парламента республики, бывший вице-премьер-министр Константин Тампиза. Снегуру было 82 года.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, его похоронят на кишиневском центральном кладбище рядом с женой.

Мирча Снегур был президентом Молдовы с 3 сентября 1990 по 15 января 1997 года.

Снегур родился 17 января 1940 года в селе Трифэнешть уезда Сорока в Румынии. Он окончил Кишиневский сельскохозяйственный институт, стал агрономом, доктором сельскохозяйственных наук и работал в сельском хозяйстве, а также на различных управленческих должностях в северных районах Молдавии.

С 1985-го по 1989 год он работал в должности секретаря ЦК КПМ. С 1989-го по 1990 год был Председателем Президиума Верховного Совета МССР и Председателем Верховного Совета МССР. С 3 сентября 1990 года по 1 декабря 1996 года был президентом Молдовы. 26 марта 1989 года избран депутатом Верховного Совета СССР. Был депутатом Верховного Совета МССР XI и XII созывов, депутатом парламента Республики Молдова XIV созыва. Был председателем Партии возрождения и согласия.

В 2000 году он был награжден Орденом Республики, был обладателем почетного звания Doctor Honoris Causa Кишиневского сельскохозяйственного университета (1996 год), Университета Анкары (1996 год) и Международного свободного университета Молдовы (2001 год).