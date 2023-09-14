Афтершоки до сих пор вызывают панику в Марокко - ВИДЕО
Спасатели, жители деревни и журналисты бегут подальше от строений, когда в деревнях недалеко от эпицентра землетрясения, произошедшего в Марокко на прошлой неделе, ощущается очередной подземный толчок, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.
Поисковые группы все еще раскапывают завалы в поисках выживших. В Марокко уже давно прошел 72-часовой период, когда спасение считается наиболее вероятным, однако в некоторых случаях живых людей находят намного позже этого срока.
Многие из тех, кто спасся, остаются недалеко от своих разрушенных домов во временных лагерях.
Некоторым повезло: им регулярно поставляется продовольствие, но жители отдаленных пострадавших районов говорят, что все еще ждут обещанной гуманитарной помощи - продовольствия и очень нужных сейчас палаток.
В Марракеше, который и сам сильно пострадал от землетрясения, жители жертвуют все, что могут, для семей, находящихся далеко в горах.
Клаудио, волонтер из Италии: "В настоящий момент вы видите большую силу марокканского народа и немного меньше институтов, но они тоже работают".
Власти Марокко активизируют усилия, Пока спасатели пробивают дорогу в труднодоступные пострадавшие районы, гуманитарные грузы сбрасываются там с вертолётов.
Нужно подумать и о долгосрочном расселении людей: вскоре начнется сезон дождей, а значит временных укрытий и палаток станет недостаточно.
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